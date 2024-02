Una vittoria sofferta, ma solo perché l'Inter ha sprecato troppo. Anche la Gazzetta dello Sport sottolinea i meriti di una squadra, come quella nerazzurra, che ha strameritato di battere l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di Champions. Peccato per le tante chance fallite e che avrebbero dato contorni più consoni al punteggio per quanto visto in campo.

Pure senza l'infortunato Thuram, dopo un primo tempo equilibrato ma con occasioni solo di marca interista, nella ripresa i padroni di casa hanno spinto forte, alzando il ritmo grazie alla crescita di alcune individualità come Calhanoglu e sfruttando i felici cambi di Inzaghi. L'Atletico si è rannicchiato, subendo la prestazione mostruosa dei nerazzurri per intensità e qualità. Sommer imbattuto in 21 partite su 34. La forza dell’Inter è anche questa.

