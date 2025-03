Vincere con il Monza per mettere pressione alle inseguitrici, tutte in campo domani. È questo l'obiettivo di Inzaghi per la sua Inter, come dimostrano le scelte di formazione e il turnover ragionato per la sfida di questa sera a San Siro: in campo ci saranno tanti big come Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram, con altri pronti a subentrare a gara in corso.

La Gazzetta dello Sport conferma le ultime indiscrezioni: davanti a Martinez dovrebbero esserci Pavard, De Vrij e Acerbi, con il 95 confermato come quinto (panchina iniziale per Carlos Augusto) e Dumfries dalla parte opposta. In mediana sono invece sicuri i ritorni di Calhanoglu e Mkhitaryan, con uno tra Barella e Frattesi a completare la mediana. "Il tecnico - si legge - si è dato un ultimo allenamento per sciogliere gli ultimi dubbi: la rifinitura di questa mattina ad Appiano dirà a Frattesi se è arrivato il suo momento, ma aiuterà anche a capire se il terzetto difensivo che al De Kuip ha eretto il solito muro invalicabile in Europa sarà replicato contro Keita e compagni o se ci sarà spazio per Bisseck", che insidia sia Pavard che Acerbi. In attacco invece dovrebbe esserci una chance dal 1' per Correa al fianco di Thuram.

