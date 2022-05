Se per la convocazione di Nicolò Barella non sembrano esserci dubbi, in casa Inter filtra invece molta più cautela per Alessandro Bastoni in vista di Inter-Empoli. L'obiettivo di Inzaghi è di avere il difensore a disposizione per la finale di Coppa Italia dell'11 maggio e per questo sono poche le chance di vederlo in azione venerdì a San Siro: ecco perché "Danilo D'Ambrosio e Federico Dimarco duellano per sostituirlo e lo staff preferisce non affrettare il suo recupero", scrive La Gazzetta dello Sport.