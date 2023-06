La Lazio cerca di ringiovanire la rosa e pensa anche a due giocatori dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe aprirsi un dialogo tra biancocelesti e nerazzurri sul tema Acerbi: a Sarri piacciono Fabbian e Zanotti. "Entrambi hanno il gradimento dell’allenatore biancoceleste. Potrebbero diventare pedine di scambio nella trattativa per il riscatto di Francesco Acerbi da parte de club nerazzurro - si legge -. Per trasformare il prestito in acquisto definitivo l’Inter deve versare 4 milioni alla Lazio (un anno fa fu fissato questo prezzo), ma i nerazzurri hanno già fatto sapere che vorrebbero pagare meno, ipotesi che non riscuote entusiasmo dalle parti di Formello. L’inserimento come contropartita di uno tra Fabbian e Zanotti potrebbe sbloccare la situazione". Tutto ovviamente rinviato a dopo Istanbul.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE