Doppio sold out per i prossimi due appuntamenti in calendario che vedranno l'Inter protagonista a San Siro prima contro la Roma, nell'atteso ritorno di Lukaku, e poi in Champions per sfidare il Salisburgo. Per quanto riguarda la gara di campionato del 29 ottobre, si legge su Gazzetta.it, i biglietti sono stati comprati praticamente tutti in prevendita, aperta appositamente con largo anticipo; in seguito, alcune migliaia di tagliandi sono stati rimessi in vendita negli ultimi giorni, ma sono rimasti acquistabili sul sito una manciata di minuti.

Quanto alla sfida europea contro gli austriaci dell'8 novembre, è già stata superata quota 70.000 spettatori, un numero facilmente prevedibile dopo che 22.000 biglietti erano stati "bruciati" nelle prime 36 ore di prevendita.

