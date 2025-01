Davide Frattesi titolare a Lecce, Nicolò Barella in panchina. Questa sembra essere la scelta di mister Inzaghi alla vigilia della partita di campionato che mette in palio per l'Inter tre punti importantissimi per restare in scia del Napoli, vittorioso per 2-1 contro la Juve nel big match di giornata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma ha bussato diverse volte alla porta nerazzurra, ma l'Inter è sempre stata chiara: per far partire Frattesi a gennaio servono 40-45 milioni di euro. Soldi che non sono stati messi sul tavolo.

E allora domani Frattesi giocherà nello stadio in cui la stagione scorsa fu protagonista nel poker rifilato dall'Inter ai padroni di casa. Nelle ultime 10 partite in Serie A ha collezionato quattro panchine e solo 94 minuti (va ricordato anche il problema fisico che ha accusato). Si tratta della terza occasione dal 1’ negli ultimi tre mesi dopo Arsenal e Bayer.