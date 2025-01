Tomas Perez è a un passo dall'Inter: sarebbe il 51esimo argentino della storia del club nerazzurro. Parliamo in questo caso di un centrocampista di 18 anni, preso in previsione della seconda squadra per la prossima stagione, ma che già è stato capace di imporsi nel Newell's Old Boys: 17 presenze in Superliga, gol all’Estudiantes di Veron, e così ha convinto l’ex ct Javier Mascherano a convocarlo per la nazionale U20.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, proprio in quell’occasione ha incontrato l’idolo Leo Messi passato a salutare, e altro tifoso fanatico del Newell’s: la foto è custodita da Tomas come una sacra reliquia, non l’unica. L’altra è una stretta di mano a Maradona in un Colosso vestito a festa: era l’ottobre 2019, Diego tornava (da ex) come tecnico del Gimnasia ed era ricevuto come un sovrano medievale.

Il presidente del club argentino, Ignacio Astore, è tornato in patria senza accordo definitivo: manca ancora un milioncino di bonus, ma c’è la convinzione di chiudere massimo all’inizio della prossima settimana. Come conferma la rosea, i nerazzurri hanno offerto 7 totali tra parte fissa e variabile, i rossoneri di Rosario ne vorrebbero uno in più per il gioiellino che tutti chiamano affettuosamente Mata, cespuglio. In stand-by, invece, la trattativa per l’altro talentino del Newell’s, Mateo Silvetti, professione esterno offensivo, da sempre compagno di Perez e anche lui classe 2006.