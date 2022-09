Novità in arrivo per i tifosi nerazzurri: i possessori di fan token potranno scegliere la canzone dopo il gol e il nome dello Skybox Vip. "Nei giorni scorsi sono infatti comparse due votazioni sull’app dei gettoni digitali a cui hanno potuto partecipare coloro che hanno almeno un fan token dell’Inter nel proprio portafoglio virtuale - spiega la Gazzetta dello Sport -. Partendo dalla colonna sonora di San Siro, agli utenti è stato chiesto se è meglio mantenere «Urlando contro il cielo» di Ligabue oppure optare per un nuovo brano: il risultato non è ancora noto, ma è probabile che venga indetto un nuovo sondaggio nel caso in cui i tifosi votino per una variazione della colonna sonora. Per i tanti sostenitori che a ogni partita casalinga vincono dei biglietti Vip per il Meazza nerazzurro, invece, lo Skybox avrà una nuova veste. Sarà infatti dedicato alle «Leggende del mondo», opzione che ha riscosso oltre il 47% di preferenze. Superati quindi i «Capitani nerazzurri» con il 32% e i «Campioni nerazzurri della Nazionale» con il 19%".