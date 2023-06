"Prima cedere, poi comprare". Il diktat di Zhang è stato questo e la dirigenza non può fare altro. E così, dopo la partenza già ufficiale di Dzeko (via a parametro zero, ma con un risparmio sull'ingaggio pesante da 10 milioni lordi a stagione), arriveranno altri saluti. Quello del bosniaco - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - non sarà l'unico addio eccellente.

Brozovic è quello che pesa di più in rosa a livello di ingaggio: 13 milioni lordi all'anno. L'Inter si aspetta entro il weekend o già oggi il rialzo almeno fino a 23 milioni più bonus dall'Al-Nassr per concretizzare la cessione. Lo United ha rotto gli indugi: niente rinnovo per De Gea, tutto su Onana. Comunicata all'agente del portiere la volontà di presentare un'offerta ufficiale all'Inter entro la fine di giugno tra i 40 e i 50 milioni di euro. E proprio 50 è la cifra chiesta da Zhang per lasciar partire il camerunese. E non finisce qui: sul piede di partenza anche Gosens. Giunta ieri in sede una proposta ufficiale dell'Union Berlino per l'esterno sinistro che avrebbe già trovato un'intesa di massima con il club capitolino che farà la Champions per la sua prima volta nella storia. Bisogna accontentare i nerazzurri che chiedono almeno 15 milioni.

