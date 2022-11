La netta ripresa fisica e non solo potrebbe non bastare a Robin Gosens per restare a Milano. Secondo la Gazzetta dello Sport, il poco spazio trovato anche a causa dell'esplosione di Dimarco potrebbe consigliare il tedesco e l'Inter a separarsi già a gennaio dopo il Mondiale in Qatar che ha perso. "Negli ultimi giorni del mercato estivo si era fatto avanti il Leverkusen, pronto a chiudere per il prestito dell’esterno, ma non disposto a vincolarsi all’obbligo di riscatto - spiega la Gazzetta -. In Germania, Gosens ha tanti estimatori, ma al momento manca un’offerta concreta. Possibile allora anche una cessione in prestito, qualora l’ex Atalanta spingesse per andare via".