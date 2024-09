Non è un interista l'MVP di Francia-Italia 1-3, secondo la Gazzetta dello Sport, che comunque premia con voti giustamente alti i tre nerazzurri che ieri si sono distinti nella vittoria storica degli azzurri al Parco dei Principi. Il migliore in campo è Riccardo Calafiori, con 8 in pagella, lo stesso voto di Davide Frattesi, che sulla rosea viene definito un 'flipper in aiuto dove scorrazza Barcola e per il decollo'.

Mezzo voto in meno a Federico Dimarco, che ha dato slancio alla sua prestazione dopo la 'rete pazzesca che vale da sola un voto in più'. Sette, infine, per Alessandro Bastoni che 'dà sicurezza a tutti' e fa una ripresa da 'insuperabile'.

Senza voto l'altro interista uscito sconfitto, Marcus Thuram.

