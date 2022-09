Milan Skriniar e Marcelo Brozovic . Sono loro due i giocatori che Simone Inzaghi non ha mai lasciato in panchina in questa prima parte di stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , per entrambi però potrebbe presto arrivare un po' di riposo.

Il difensore slovacco è sempre partito titolare ed è stato sostituito soltanto in due match: a 3 minuti dalla fine contro il Lecce e al 72esimo di Inter-Bayern Monaco. Skriniar è al momento il calciatore con più minutaggio di tutta la rosa, nei prossimi match il difensore dovrà tirare il fiato e lo farà anche grazie all'arrivo di Acerbi.

Discorso analogo, ma diverso per Brozovic. Anche lui sempre titolare, è rimasto in campo però solamente nella metà dei match disputati fin qui. Alle sue spalle c'è Asllani che scalpita, il centrocampista croato ha già rimediato quattro cartellini gialli ed è finito in diffida. Per Inzaghi un motivo in più per lasciarlo in panchina prima di un big match.