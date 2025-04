L'Inter oggi sfida il Cagliari con due obiettivi: provare a dare uno strappo in vetta dopo il passo falso di Parma per mettere pressione al Napoli e tenere alta la concentrazione in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League, mandando un segnale al Bayern Monaco. Due appuntamenti in cui San Siro sarà sold out, riporta oggi La Gazzetta dello Sport. "Se l’Inter piazza il +6, la pressione a Castel Volturno salirà, anche se a Conte piace stare lontano dalle rilassatezze, dal compito facile", scrive la rosea.

In Baviera andrà invece in scena il Klassiker che vedrà il Bayern sfidare il Borussia Dortmund, un match in cui Kompany potrà evitare di rischiare i giocatori più spremuti visto l'ampio vantaggio. "Il conto alla rovescia sarà pressoché simile, visto che l’Inter va in campo alle 18 e il fischio d’inizio all’Allianz Arena si sentirà mezz’ora più tardi - si legge ancora sul quotidiano -. Dopodiché sarà una gara a chi mantiene più freschezza. I nerazzurri non avranno il viaggio, prima del ritorno del quarto di finale, ma l’allenatore belga ritarderà il più possibile il lavoro dei suoi. Martedì, alla vigilia, allenamento alle 13 e decollo alle 16.50. L’Inter non deve farsi trovare stanca: vincere oggi riposerebbe anche la mente", conclude il quotidiano.

