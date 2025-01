Finalmente Calhanoglu. Ieri anche i social dell'Inter hanno celebrato il ritorno in gruppo del turco, che ha svolto gran parte dell'allenamento assieme ai compagni. "Calha is back" è stato scritto a corredo di immagini che riprendevano il regista zompettare allegro sui terreni di Appiano Gentile.

Un ritorno fondamentale per Inzaghi: Calhanoglu manca dal primo tempo della finale di Supercoppa di inizio mese. Dal Milan al Milan. E la Gazzetta dello Sport non esclude neppure una maglia da titolare domenica contro i cugini. "Perché sarebbe nello stile di Calha, perché Hakan si sente bene e perché il conto da saldare con il Milan, in fondo, per lui è doppio - si legge -. Il derby di Riad infatti gli ha tolto dalle mani una Supercoppa che sembrava già vinta, ma lo ha soprattutto fatto uscire dai radar sul più bello".

L'infortunio all'adduttore, che pareva essere poca cosa. Poi il fastidio al soleo proprio quando stava per tornare. E così l'assenza si è protratta fino a un mese. Tanto. L'aspetto positivo - sottolineato dalla rosea - è che nel frattempo l'Inter è riuscita comunque a fare punti in campionato e a entrare nelle prime otto di Champions, osservando anche la crescita di Asllani. Ma adesso torna Hakan. Calha is back.