Tra Barcellona e Sassuolo nella formazione dell'Inter cambieranno almeno quattro volti. Questo, almeno, quanto sostiene oggi La Gazzetta dello Sport tra le sue pagine. Detto del possibile sorpasso di Onana su Handanovic anche in campionato, rispetto alla gara col Barcellona è previsto almeno un cambio per reparto: Acerbi per De Vrij, Dumfries per Darmian, Asllani per uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan (con il turco favorito per partire dall’inizio) e Dzeko al posto dell’infortunato Correa. Il Tucu, con tutta probabilità, salterà anche la trasferta del Camp Nou.