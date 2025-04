Inzaghi studia le rotazioni per il match di oggi tra Inter e Cagliari, con un occhio anche alla Champions League e alla sfida contro il Bayern Monaco di mercoledì sera. Gli ultimi dubbi verranno sciolti questa mattina, ma da quanto filtra - conferma La Gazzetta dello Sport - ci saranno almeno 5 o 6 cambi rispetto alla vittoria dell'Allianz Arena. A partire dalla difesa, dove torneranno dal 1' De Vrij e Bisseck, fino all’attacco, dove Arnautovic si gioca un posto con Correa ma è più avanti del Tucu per affiancare Lautaro, con Thuram e il recuperato Taremi in panchina.

L'Inter potrà contare oggi anche su Dimarco. "Inzaghi - si legge - è seriamente tentato di schierarlo dall’inizio già oggi, per attrezzarlo di minuti e ritmo gara e ripresentarlo tirato a lucido mercoledì sera nel ritorno dei quarti di Champions contro il Bayern. Il tecnico scioglierà le riserve in giornata, ma una cosa è sicura: da titolare o da subentrato, Dimarco metterà benzina nelle gambe per la grande notte di Coppa". Sulla destra potrebbe invece toccare a Zalewski, mentre a centrocampo la novità sarà Frattesi al posto di Mkhitaryan.

