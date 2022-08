Se per Marcelo Brozovic il problema muscolare pare essere definitivamente archiviato e non ci siano dubbi sulla sua presenza a Lecce, non altrettanto si può dire per Danilo D'Ambrosio. Il difensore dell'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, è rimasto ai box anche nella rifinitura odierna e quindi è improbabile pensare ad una sua partenza per il Via del Mare in vista della prima giornata di campionato. Inzaghi valuterà se schierare a centrocampo il croato o dare fiducia a Kristjan Asllani; l'altro dubbio riguarda la corsia di sinistra con Federico Dimarco che incalza Robin Gosens che però dovrebbe partire titolare.