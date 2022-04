"Niente più green pass da mostrare per entrare negli stadi e nei palazzetti, così come per fare attività sportive o servirsi degli spogliatoi - anticipa La Gazzetta dello Sport -. Il discorso dovrebbe essere diverso per quanto riguarda le mascherine. Non serviranno più nei luoghi all'aperto, come gli stadi, mentre è probabile che il governo decida di mantenerle per i palazzetti, così come per i cinema e i teatri".