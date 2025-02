Oggi è il giorno del sorteggio di Nyon. Alle 12, nella sede Uefa, si definirà il tabellone della Champions League dagli ottavi di finale in avanti. A rappresentare l'Inter, unica italiana rimasta in corsa, ci sarà Javier Zanetti.

Agli ottavi, com'è noto, i nerazzurri incroceranno il percorso con una neerlandese: o il Feyenoord che ha eliminato il Milan o il PSV che ha freddato la Juve. A seconda dell'accoppiamento, i nerazzurri sapranno da che parte del tabellone andranno e quali eventualmente gli avversari andando avanti nella competizione.

"Il cammino per l’Inter sarebbe decisamente meno complicato, sia sul breve che sul lungo periodo, se il sorteggio regalasse come avversario il Feyenoord: non semplice, ci mancherebbe pure, ma ci sarebbe un preciso raggio di luce da seguire - assicura la Gazzetta dello Sport -. Anche perché si eviterebbe il rischio di incrociare negli eventuali quarti il mostro a tre teste: il Real Madrid dei nuovi Galacticos, spaventoso contro il City".

Il club di Rotterdam è certamente meno pericoloso di quello di Eindhoven. Come ricorda la rosea, a gennaio ha venduto il centravanti-totem Gimenez agli arci-rivali dell’Inter, dovrà rinunciare al capitano Timber (ko al ginocchio e stagione finita), ha ancora diversi infortunati (lista sterminata) e in panchina siede Bosschaart che non è ancora sicuro di chiudere lì la stagione dopo la separazione da Priske. Tutt'altra pasta il PSV dell'ex Perisic: squadra in salute e piena di talento, soprattutto in attacco.