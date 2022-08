Il Milan ha operato il sorpasso sull'Inter nel derby di mercato per Trevoh Chalobah. E' quanto si legge su Gazzetta.it, in un articolo in cui si spiega che i sondaggi dei rossoneri per il difensore inglese classe 1999 si sono trasformati in dialogo vero e proprio con il Chelsea che, precedentemente, aveva obbligato il club nerazzurro a lasciare il tavolo delle trattative all'atto delle richieste economiche di tre milioni di euro per il prestito secco. Condizione che, precisano i colleghi, ha fatto registrare una frenata da parte di Beppe Marotta che, conseguentemente, ha accelerato per Francesco Acerbi che può arrivare in prestito gratuito.