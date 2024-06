Il nome di Filip Jorgensen era già uscito nella giornata di ieri e oggi la Gazzetta dello Sport conferma.

La visita di ieri di Albert Botines, arrivato in sede nerazzurra nel pomeriggio, è servita per parlare del baby Alex Perez, 18enne centrale del Betis con contratto in scadenza nel 2025, ma non solo. Secondo la rosea, infatti, si è ridiscusso di Jorgensen, 22enne svedese del Villarreal nel mirino in alternativa a Martinez del Genoa.

Jorgensen piace, ma al momento in pole resta lo spagnolo genoano.