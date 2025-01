"Hakan Calhanoglu si è sottoposto ad ulteriori accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un indolenzimento muscolare durante il lavoro personalizzato di recupero dall’elongazione all’adduttore destro. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento al soleo della gamba destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni". Così recitava il comunicato dell'Inter di ieri.

Secondo la Gazzetta dello Sport, quindi, i tempi non saranno brevi: stop di circa 15-20 giorni per il regista nerazzurro e conseguente emergenza a centrocampo che si protrae per Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, già privo di Mkhitaryan, dovrà fare a meno di Calhanoglu per i match con Bologna, Empoli, Sparta Praga e Lecce. Rientro previsto - secondo la rosea - tra Monaco e Milan.

Per tamponare la sua assenza, Inzaghi dovrebbe dare continuità ad Asllani, che a Venezia ha fornito risposte confortanti. Per Mkhitaryan, invece, lo stop sarà più breve. L'armeno ha già saltato il Venezia per quella "lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra" e sarà valutato giorno dopo giorno.