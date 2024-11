La migliore delle notizie è arrivata nelle ultime ore: Hakan Calhanoglu è pienamente recuperato. Il turco ha lavorato completamente in gruppo, mettendo da parte l'infortunio di Roma che lo ha costretto a saltare Young Boys, Juve ed Empoli.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il turco è destinato a ripartire da una panchina contro il Venezia, ma da mercoledì sarà di nuovo al centro della mediana quando a San Siro arriverà l’Arsenal in Champions, prima del faccia a faccia da scudetto con il Napoli del 10 novembre. Calha ha messo le due supersfide nel mirino e vuole arrivarci al meglio: probabile che con il Venezia giochi uno spezzone per mettere minuti nelle gambe e ritrovare il passo partita.

