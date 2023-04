Diversi cambi previsti in casa Inter in vista del match di domenica a Empoli a ora di pranzo. Rispetto al Benfica - secondo la Gazzetta dello Sport - sarà possibile vedere in campo dall'inizio D'Ambrosio in difesa, Calhanoglu in cabina di regia, Gosens a sinistra e il tandem offensivo Correa-Lukaku. Dovrebbero tirare il fiato i vari Darmian, Brozovic, Dimarco, Dzeko e Lautaro. Il Toro sta bene e non è da escludere il ritorno della Lu-La. Anche Asllani spera in una maglia.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

