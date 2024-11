"Calha e Acerbi? C’è fiducia ma nessuna certezza". Così aveva detto Inzaghi nel post partita di Empoli sugli infortunati in procinto di rientrare, a differenza di Carlos Augusto che invece si rivedrà solo dopo la sosta.

Ebbene, come conferma la Gazzetta dello Sport, sia il turco che l'italiano hanno ormai completato il programma per superare i rispettivi acciacchi. Calhanoglu e Acerbi ieri si sono allenati a parte ma a buon ritmo, e il loro rientro in gruppo è previsto tra oggi e domani. Secondo la rosea, dunque, tutto lascia pensare che il tecnico interista potrà convocarli per la partita di domenica sera a San Siro con il Venezia, anche se partiranno dalla panchina.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!