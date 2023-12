Non solo l'esterno. Attenzione, perché il mercato dell'Inter - secondo la Gazzetta dello Sport -potrebbe prevedere non uno, ma due colpi in entrata: i nerazzurri stanno valutando anche un colpo low-cost per l'attacco, considerando la situazione sempre in bilico di Sanchez e Arnautovic che non consente un'adeguata copertura ai titolari Lautaro e Thuram.

Il nome numero uno resta quello di Taremi, che però difficilmente lascerà il Porto a metà stagione, con i Dragoes ancora in Champions. E allora la dirigenza cerca un'opportunità in prestito: voci su Muriel (in scadenza a giugno con l'Atalanta comunque orientata a non lasciarlo partire a gennaio). Si andrà a fine gennaio, dopo la Supercoppa.

