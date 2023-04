Simone Inzaghi, riferisce la rosea, dovrebbe sostituire lo slovacco con Matteo Darmian, piazzando Denzel Dumfries come quinto di destra, preferendo questa opzione a quella più difensiva che prevederebbe Danilo D'Ambrosio come braccetto; il reparto arretrato sarà completato da Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, con Stefan de Vrij che, nonostante il malumore evidenziato sabato, si accomoderà in panchina. In mezzo al campo, invece, riecco il trio titolare: Barella-Brozovic-Mkhitaryan, con Kristjan Asllani che magari avrà una chance a gara in corso. Sul binario mancino, Federico Dimarco tornerà titolare, nonostante Robin Gosens si sia distinto con una prestazione discreta e il gol a Salerno. In attacco, l'unico sicuro di un posto è Lautaro Martinez, al suo fianco Edin Dzeko è favorito nel ballottaggio con Romelu Lukaku.

