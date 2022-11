C'è grande ottimismo in casa Belgio per il recupero di Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter è tornato ad allenarsi in gruppo con il resto della squadra per la prima volta in Qatar. Grandi passi in avanti rispetto alla tabella di marcia di qualche giorno fa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lukaku potrebbe già scendere in campo contro il Marocco domenica nel match in programma alle 14.