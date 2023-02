E la progettazione per l'Inter futura passa anche dalla difesa. Senza più Skriniar e con un nuovo titolare da trovare sul mercato, la dirigenza nerazzurra si è prefissata l'obiettivo di trattenere e quindi prolungare il contratto di Alessandro Bastoni . E attenzione anche alla situazione di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij . Per l'ex atalantino - secondo la Gazzetta dello Sport - l'Inter ha approntato la stessa manovra decisa già messa in atto per Calhanoglu.

"I nerazzurri hanno comunicato alla Lazio l’intenzione di riscattare Acerbi a fine stagione: è considerato ormai il titolare, si trova in una posizione avanzata rispetto all’ultimo declinante De Vrij che scadrà il 30 giugno - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. La cifra stabilita la scorsa estate con la Lazio per farlo restare ad Appiano sarebbe di 4 milioni, ma l’intenzione nerazzurra è di trattare al ribasso, per quanto sia possibile con Lotito. Allo stesso tempo per De Vrij non si avverte particolare voglia di giocare al rialzo in una trattativa iniziata la scorsa estate con Rafaela Pimenta, ex agente dell’olandese, e proseguita adesso con Federico Pastorello". L'alternativa all'olandese è già pronta: si tratta di Chris Smalling, possibile parametro zero dalla Roma.