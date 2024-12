Prestazione totale di Nicolò Barella, protagonista ieri all'Olimpico assieme ai suoi compagni. Il centrocampista ha brillato non solo per quel gol spettacolare: come sottolinea la Gazzetta dello Sport, da ammirare la gestione della palla a ritmo alto e l'aggressione a tutto campo. E poi tanta tecnica al servizio della squadra, senza giocare inutili o banali.

Il centrocampista sardo, nel finale, è stato costretto a lasciare il campo per un indurimento muscolare. La Gazzetta smorza gli allarmi: contrattura alla coscia destra, sostituzione solo precauzionale, Malore lieve e da affaticamento. Inzaghi gli ha parlato alla fine e si è tranquillizzato a vederlo sorridere.