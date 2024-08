Per ora, pensando al mercato, l'Inter guarda all'attacco e la prima idea è quella di sfoltire, non di aggiungere. Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante le parole di Inzaghi sulla volontà di restare con cinque punte, la volontà del club è quella di alleggerire il peso, sistemando innanzitutto Correa.

Infatti, qualora si trovasse una soluzione per il Tucu, questo non verrebbe sostituito in automatico, almeno fino a gennaio. Tutto cambierebbe - secondo la rosea - se si trovasse un compratore anche per Arnautovic, che col no al Genoa ha spento l’ultima speranza per Gudmundsson. Con l'austriaco via assieme a Correa, allora chiaramente si aprirebbe lo spazio per un nuovo attaccante.