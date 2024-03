Marko Arnautovic sta per tornare a disposizione: dopo l'infortunio di Bologna, l'austriaco è tornato ad allenarsi in campo e punta l'Udinese.

La Gazzetta dello Sport, però, si proietta già al futuro e prevede una possibile separazione tra l'attaccante e l'Inter. I nerazzurri, che l'hanno pagato 10 milioni in estate, si aspettavano molto di più dal suo rendimento, frenato anche da due infortuni muscolari.

Tra pochi giorni, Arnautovic compirà 35 anni e - secondo la rosea - la propensione agli infortuni non lascia tranquilli in vista della prossima stagione, che si annuncia massacrante. E allora un addio non p da scartare, nonostante un altro anno di contratto in essere (3,5 milioni a stagione). L'Inter ha già preso Taremi e ora la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino anche Gudmundsson, mentre dal Monza tornerà (per restare?) Carboni.