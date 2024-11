Dopo Feliciani, Maresca, Pairetto, Ayroldi e Marinelli, anche Maurizio Mariani dovrà “scontare” una penitenza. Secondo le informazioni della Gazzetta dello Sport, l'arbitro pagherà il rigore accordato all'Inter per il contatto tra Anguissa e Dumfries. L'arbitro è già stato redarguito dal designatore Rocchi e per un po' verrà spedito in Serie B, dunque non fermato come altri.

L'AIA è stata chiara sull'episodio: fischio non inventato, ma per dare rigore "serve qualcosa di serio". Un fischio "sotto gli standard" voluti dai vertici arbitrali. E pare che lo stesso Mariani, nelle ore successive in cui si è sentito proprio col designatore, abbia ammesso la valutazione un po’ frettolosa della situazione di gioco, racconta la rosea.

Nel frattempo, Antonio Conte non sarà deferito per le frasi espresse a caldo alla fine della suddetta sfida giocata domenica sera. Nessuna offesa specifica o parola sconveniente né caratteri da dichiarazione lesiva.

