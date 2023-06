Per la finalissima di Champions League tutti i giocatori dell'Inter saranno a disposizione di Inzaghi. Questa mattina i nerazzurri hanno svolto l’ultimo allenamento in Italia prima della partenza alla volta di Istanbul: la notizia, riferisce La Gazzetta dello Sport, è il recupero di Joaquin Correa, che ha svolto il lavoro con i compagni.

"Simone Inzaghi avrà dunque tutta la rosa a disposizione, Mkhitaryan compreso - aggiunge la rosea -. L’armeno proverà fino all’ultimo a insidiare Brozovic per una maglia dal 1’ in quello che è uno dei due ballottaggi (e il più incerto) in vista della finale: l’altro, ovviamente, riguarda il “duello” tra Dzeko e Lukaku, con il bosniaco in vantaggio. Il fatto di avere tutti arruolabili è ovviamente una grande notizia per il tecnico di Piacenza".

