La Gazzetta dello Sport sul proprio sito fa il punto sui possibili innesti delle big a gennaio. Per quanto riguarda l’Inter, la Rosea è certa che l’organico sia completo praticamente in ogni reparto, ma considerando i problemi fisici ricorrenti di Acerbi e il fatto che Palacios non è ancora pronto per un certo tipo di impiego, i nerazzurri potrebbero ragionare sulla possibilità di acquistare un difensore, per dare respiro a De Vrij.

Si tratterà sempre di un'occasione, quindi non di un colpo che preveda l’esborso di cifre enormi.