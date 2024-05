Un giorno di riposo in più per i calciatori dell’Inter. Secondo quanto constatato da FcInterNews – Simone Inzaghi, dopo aver appurato che la sfida contro l’Hellas Verona è stato programmato per domenica sera, ha deciso di concedere 24 ore extra ai suoi ragazzi (la ripresa era prevista per oggi pomeriggio). Domani mattina quindi i nerazzurri torneranno in campo per iniziare a preparare l'ultimo match di questa stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!