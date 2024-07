I radar dell'Inter sono sempre attivi in Argentina, dove l'ultimo gioiellino finito sul taccuino degli scout nerazzurri si chiama Tomás Parmo. Il talentuoso classe 2008 potrebbe lasciare l'Independiente dopo che la dirigenza, attraverso il pensiero di Julio Vaccari, ha fatto capire ai più giovani della squadra che nella prossima annata potrebbero non trovare lo spazio desiderato con la maglia de Los Diablos Rojos.

Parmo è uno dei baby che non ha preso parte all'ultima amichevole giocata lunedì e dopo le ultime dichiarazioni degli uomini del club argentino sta pensando seriamente di cambiare aria. Questo, almeno, quanto assicura El Crack Deportivo aggiungendo che l'Inter segue da vicino il trequartista: in particolare "Javier Zanetti è attento da tempo alle giovani promesse del calcio argentino" e ora potrebbe andare a puntare con decisione proprio su Parmo, "anche se l'Inter per prenderlo dovrebbe pagare la sua clausola", precisano i colleghi argentini.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!