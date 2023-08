L'analisi sul Corriere della Sera il giorno dopo PSG-Inter si concentra sulla prestazione di due giocatori cresciuti nel vivaio interista. "Se l’Inter un attaccante e un portiere li avesse già in casa? Sebastiano Esposito e Filip Stankovic hanno entrambi 21 anni, giovani sì, ma nemmeno troppo. L’attaccante al primo pallone toccato ha fatto gol, che non è mai un particolare secondario.

Il portiere nell’occasione che ha avuto di mettersi in mostra c’è riuscito ribattendo un tiro ravvicinato di Asensio al via (in un’altra è stato salvato dal palo). Potrebbe fare il vice di Sommer: lui chiede di essere mandato in prestito a giocare, ma un pensierino al figlio dell’eroe del Triplete i nerazzurri potrebbero farlo. E se invece le strade scelte sono altre (Scamacca; Sommer e Audero), allora vanno chiuse al più presto".