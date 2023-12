La Procura di Torino apre una nuova inchiesta riguardante la Juventus. L'accusa è di falso in bilancio e gli investigatori avrebbero, come riporta il Corriere della Sera, bussato alle porte del club bianconeri per avere i bilanci approvati al 30 giugno 2022.

Nell'inchiesta è compresa la possibilità di false comunicazioni al mercato. I difensori della Juve hanno chiesto di "limitare le conseguenze sulla gestione della società" e hanno incontrato il pm Del Giudice, cosa che faranno ancora nelle prossime settimane. Anche Roma e Lazio, secondo il Corsera, sarebbero nel mirino per le attività contabili dal 2017 al 2021.