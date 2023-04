Il quotidiano generalista si concentra sui tanti errori dell'attaccante belga e sul momento no dei nerazzurri in campionato. Un andamento che mette a forte rischio la posizione di Simone Inzaghi, perché "la decima sconfitta in campionato, la quarta a San Siro e la terza di fila (senza gol su azione), costringe i nerazzurri a guardare con preoccupazione crescente al quarto posto, condizione indispensabile non solo per una conferma di Inzaghi, sempre più a rischio, ma anche per non ridimensionare un orizzonte che più si allarga nelle Coppe più si restringe in serie A, creando smarrimento", si legge sul quotidiano.

