Il quotidiano individua in Lukaku l'arma di ritorno, ma in casa nerazzurra si continua a tenere il fiato sospeso per Skriniar: lo slovacco va in scadenza tra un anno e il PSG potrebbe non arrivare a offrire le cifre che vuole il club nerazzurro, ovvero 70 milioni. "Se dovesse farlo, Skriniar se ne andrà, lasciando un buco da tamponare in fretta - si legge -. Stesso discorso, anche se con implicazioni (forse) meno pesanti per Dumfries-Chelsea, valutato 50 milioni dall’Inter. Ma al momento, come per Skriniar, non c’è nulla sul tavolo, quindi non è da escludere che le uscite di Pinamonti (20 milioni, al Sassuolo o all’Atalanta) e del baby Casadei (non tanti di meno, perché non c’è diritto di riacquisto) sempre al Chelsea, siano le uniche di agosto".