Saranno 46.200 i tifosi che domani sera affolleranno San Siro per assistere tutti insieme alla finalissima di Champions Legue tra l'Inter e il Manchester City. "Ma l’attenzione non sarà solo sullo stadio, ma anche nelle piazze principali della città, dove si raduneranno moltissimi tifosi nerazzurri - racconta Calcio e Finanza -. Dal Duomo a Piazza Castello, le forze dell’ordine stanno mettendo appunto un piano di sicurezza con la Prefettura e il questore. In caso di successo nerazzurro ecco che la città sarà invasa da una marea nerazzurra che andrà contenuta per la propria sicurezza e quella degli altri cittadini. I controlli, con un numero elevato di agenti, inizieranno dalla mattina per evitare scontri fra tifoserie".

In caso di successo interista, nessun festeggiamento dentro lo stadio: i tifosi verranno fatti uscire dopo il triplice fischio. "Il popolo nerazzurro, che nel caso sicuramente festeggerà per le strade di Milano, potrà salutare i propri beniamini con la coppa domenica pomeriggio, dalle 15.30 in poi, con la squadra che salirà su un autobus turistico scoperto seguendo un percorso concordato con la Questura. Il concerto di Radio Deejay, programmato sempre per domenica, si svolgerà all’Arco della Pace con inizio anticipato alle 15", si legge.