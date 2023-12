Riaperto il dialogo tra il Napoli e Zielinski per il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Secondo il Corriere dello Sport, il polacco ha tantissimi corteggiatori e fra 12 giorni il polacco in teoria sarà libero di firmare a parametro zero per qualsiasi altro club.

L'accordo era già stato trovato ad agosto, ma poi tutto era saltato per le commissioni per l'agente Bolek. L'Inter è in pole davanti a Juventus e West Ham. Occhio anche all'Arabia Saudita dopo il rifiuto del ragazzo per la proposta estiva dell'Al-Ahli.