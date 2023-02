"Specificamente - spiega il Corsport - la vicenda odierna discende da un prestito ottenuto nel 2020 dalla società Great Matrix (posseduta da Zhang) per il rifinanziamento del debito acceso nel 2019 per acquistare il 65% di una catena di negozi in Cina. Un’operazione da 109 milioni. Nel 2021. il mancato rimborso di parte del prestito innescò una catena di default: Suning.com finì insolvente per 1,7 miliardi e altre due società collegate (Suning Appliance e Suning Zhiye Group) subirono eventi di default, con responsabilità personale del patron cinese Zhang Jindong che perse, in quella occasione, il controllo della società operativa del gruppo. Il dubbio legittimo, ora che la caccia dei creditori è approdata negli USA, è come potrà Zhang rifinanziare il debito verso Oaktree in scadenza nel 2024 se non dovesse riuscire nell’intento di cedere l’Inter", chiosa il quotidiano romano.

