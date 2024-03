Sommer sta sempre meglio e si candida per una maglia contro l'Empoli. Come conferma il Corsport, ieri il portiere ha lavorato ancora a parte, ma il dolore alla caviglia quasi non c'è più e comincia a diventare concreta la possibilità di vederlo in campo lunedì contro i toscani. Toccherà a Inzaghi decidere se confermare lo svizzero tra i pali o dare in ogni caso una maglia ad Audero.

Resteranno certamente out, invece, Cuadrado (ormai manca davvero poco al rientro), Arnautovic e De Vrij. L'austriaco ha lavorato in campo, mentre l'olandese ha svolto ancora terapie.

Confermati i recuperi di Carlos Augusto e Sensi, che saranno a disposizione per la sfida con i toscani. Da domani il gruppo sarà al completo col rientro di tutti i nazionali.

