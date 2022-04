La linea per il prossimo mercato dell'Inter sembra quella di ricalcare l'ultimo, ossia autofinanziamento: vendere per comprare. Basterà cedere De Vrij e alleggerire il monte ingaggi con gli addii di Vidal (che ha una penale in suo favore se non scatterà l'opzione rinnovo per il 2022-23), Vecino e magari Sanchez? Se lo domanda il Corriere dello Sport, che non fa stare tranquilli i tifosi nerazzurri, sottolineando come, in caso di super offerte, anche Lautaro, Bastoni o Skriniar potrebbero finire per dare l'addio.