Giornata movimentata tra Viale della Liberazione e Appiano Gentile, dove ha fatto notizia il ritorno a Milano del presidente dell'Inter, Steven Zhang ma anche e soprattutto il punto finale della liason tra la Beneamata e Alexis Sanchez. Non mancano in tal senso le indiscrezioni e ad aprire le danze è il Corriere dello Sport che svela le cifre della rescissione con l'attaccante cileno. Secondo il quotidiano romano l'addio dell'ormai ex numero 7 nerazzurro è costata ai nerazzurri 10 milioni lordi, "assai più rispetto ai 7-8 ipotizzati negli scorsi giorni - come si legge nella versione online -. La cifra è frutto dei salari non percepiti nelle scorse annate (erano stati spostati sul 2022-23) e dell'incentivo all'esodo per l'ultimo anno di ingaggio (30% del totale)".