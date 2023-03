Anche la Lazio si iscrive alla corsa di mercato per Mateo Retegui , attaccante del Tigre che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie ai due gol segnati nelle prime due partite giocate con la Nazionale italiana. Stando a quanto svelato dal Corriere dello Sport, alcuni agenti avrebbero parlato del ragazzo prima della chiamata in azzurro a Claudio Lotito , presidente del club capitolino, prospettandogli la possibilità di acquistarlo per 5 milioni di euro, pochi se si pensa che la sua valutazione in pochi giorni è schizzata a 15.

I biancocelesti, insomma, sono in lizza per prendere il giocatore ma non a tutti i costi, anche alla luce dell'agguerrita concorrenza: sull'ex Boca ci sono Milan, Atletico Madrid, ma soprattutto l'Inter che, rispetto agli altri, ha giocato d'anticipo. "Lo sprint dell’Inter è certificato dalla doppia presenza di Baccin, vice diesse, al Maradona giovedì e ieri a Malta. I contatti sono continui. In più nel Tigre gioca Facundo Colidio, è in prestito dall’Inter e può diventare una pedina di scambio. I nerazzurri rischiano di rimanere con il solo Lautaro e Retegui può essere il primo colpo. E’ anche vero che l’Inter per acquistare deve cedere e i piani futuri restano ambigui. La Lazio invece deve prendere una decisione cruciale, finale. Ciro Immobile deve avere un figurante o un alter ego come vice? Serve una scelta di campo e di spogliatoio", si legge sul quotidiano romano.