Il precampionato ha deluso le attese, soprattutto dei tifosi, che hanno visto i nerazzurri battere solo il Lugano. Ma ad Appiano non c'è preoccupazione: come spiega il Corriere dello Sport , tutti sono convinti di vedere la 'vera' Inter già sabato a Lecce. "Le sensazioni più negative ci sono state proprio sabato a Pescara, dove per la prima volta si è riformato il terzetto titolare composto da Skriniar , De Vrij e Bastoni , ma anche in precedenza le amnesie e gli errori dei singoli (quasi in fotocopia...) non erano mancati", sottolinea il quotidiano romano.

È mancato il pressing, è mancata la collaborazione tra reparti: difetti dovuti soprattutto a una condizione atletica non ottimale, in particolar modo per i nazionali arrivati in ritiro in ritardo. In debito d'ossigeno anche la mediana e le fasce, mentre l'attacco ha spesso peccato in lucidità.

"Se vi aspettate che Simone scelga il calcio di Conte dell’anno dello scudetto, ovvero difesa al limite dell’area e ripartenze spesso con lanci lunghi, vi sbagliate - assicura il Corsport -. Lukaku verrà inserito nella trama di gioco della passata stagione con un’accortezza: è e sarà Martinez a venire più incontro all’azione per lasciare Big Rom più vicino all’area".