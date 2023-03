"C’è un favorito per prendere il posto di Roberto Samaden alla guida del settore giovanile interista. Si tratta di Gianluca Andrissi, attuale responsabile delle valutazioni delle prestazioni dei giocatori in prestito ad altri club". Lo svela il Corriere dello Sport che anche oggi affronta un tema diventato preminente in casa Inter dopo la comunicazione di Samaden (che sembra indeciso tra Cagliari e City Football Group) di non voler rinnovare il contratto in scadenza. Andrissi è tornato all'Inter nel 2021 dopo esperienze al Como e allo Spezia e dopo averci già lavorato per 18 anni.